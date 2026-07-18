Европейская страна поставила блок Украине на пути к вступлению в ЕС

Будапешт заблокировал два переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз, пишет РИА Новости со ссылкой на региональные СМИ.

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По данным агентства, 17 июля прошло заседание рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA).

В ходе заседания Венгрия отказалась начать процесс открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины. Вместе с тем, Будапешт дал согласие относительно кластера №3 для Молдавии.

В итоге, пояснили журналисты, участники приняли решение вернуться к вопросу утверждения результатов скрининга кластеров для Украины и Молдавии на следующем заседании в среду, 22 июля.

Ранее сообщалось, что дискуссии о возможном вступление Киева в ЕС продолжаются на протяжении многих лет.

Так, Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы Украину приняли в объединение как можно скорее, желательно, в 2027 году.

Европейские политики соглашаются с тем, что это — необходимый шаг, но уточняют, что ЕС примет Киев только в том случае, когда Украина выполнит все требования и пройдет все процедуры по вступлению.