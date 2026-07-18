Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова

Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Михаила Федорова и получили доступ к его личным данным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

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"Некоторое время назад нам удалось взломать смартфон и получить доступ к электронным устройствам бывшего министра обороны Украины. Однако после его отставки это перестало представлять интерес, и мы решили их обнародовать", - приводит агентство слова собеседника.

Так, силовики выяснили, что у Федорова есть зарегистрированный в Чувашии контакт некоего Артема Григорьевича К., с которым он постоянно общался. Также бывший министр сохранил в мобильном номер некого гражданина Румынии и записал его как "Румынский кот".

Кроме того, отметил источник, Федоров заводил почтовые адреса на российских доменах и пользовался цифровыми услугами российских компаний.

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В свою очередь связанный с группировкой войск РФ "Север" Max-канал "Северный ветер" пишет, что бывший украинский министр "изменял жене с возрастной гражданкой Израиля Викторией Гоберман" и имеет внебрачную дочь по имени Соля.

14 июля парламент Украины уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего кабинета министров, в том числе Федорова. На этом посту он проработал всего шесть месяцев - с января 2026 года.

Из-за увольнения Федорова на Украине начались митинги в его поддержку. Сам чиновник после отставки публично резко раскритиковал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и поставил условие Владимиру Зеленскому "исправиться" и "услышать народ".