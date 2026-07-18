Мэр Нью-Йорка проверяет возможность задержания Нетаньяху при визите в город

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что его администрация изучает возможность задержания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его приезда в город.

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При этом он подчеркнул, что специально менять законодательство ради этого не намерен.

Об этом Мамдани заявил в интервью газете The New York Times.

«Мы будем делать всё то, что позволяет мне закон в городе Нью-Йорке, но мы не будем с этой целью писать наши собственные законы», — сказал он, добавив, что этот вопрос сейчас обсуждается с юридическим департаментом.

Мамдани также сослался на обвинения в предполагаемых военных преступлениях, выдвинутые в отношении Нетаньяху Международным уголовным судом в Гааге.

Ранее портал Ynet сообщил, что Нетаньяху планирует отправиться в США для участия в похоронах американского сенатора Линдси Грэма*.

Также портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме писал, что президент США Дональд Трамп был недоволен позицией Нетаньяху по вопросу передачи Турции истребителей пятого поколения.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.