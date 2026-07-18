В Германии нарастает политическая напряжённость в преддверии земельных выборов в Саксонии-Анхальт, запланированных на 6 сентября. Депутат бундестага от правящей Социал-демократической партии (СДПГ) Себастьян Фидлер выступил с жёстким предупреждением, сравнив гипотетический приход представителя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на пост главы регионального МВД с «троянским конём». По его словам, это поставило бы под угрозу безопасность всей федеральной системы, поскольку открыло бы доступ к чувствительным данным спецслужб. Об этом пишет Bloomberg.

© Московский Комсомолец

Фидлер отметил, что текущее законодательство уже позволяет ограничить доступ к конфиденциальной информации без принятия новых законов, и призвал воспользоваться этим инструментом превентивно. По его мнению, АдГ, получив контроль над региональными структурами контрразведки, сможет вмешиваться в обмен разведывательными данными между федеральным центром и землями. Это создаст риск утечки секретных материалов, включая сведения о внутренних обсуждениях ЕС и военной помощи Украине.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус также подтвердил, что правительство изучает механизмы ограничения доступа членов АдГ к засекреченной информации. В качестве обоснования он указал на неоднократные контакты отдельных представителей партии с российскими структурами, что вызывает обоснованные подозрения в возможной передаче данных. В ответ на это заместитель председателя АдГ Штефан Бранднер назвал обвинения «абсурдными» и заявил, что партия строго соблюдает законодательство, а все ограничительные меры — это попытка не допустить её к власти демократическим путём.

Особую озабоченность в Берлине вызывает возможный доступ АдГ к базе EuDoX, где хранятся тысячи документов Евросоюза, включая протоколы заседаний послов стран ЕС и финансовую отчётность по поддержке Киева. Глава комитета бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер заявил, что у него есть «обоснованные подозрения» относительно возможной утечки данных через членов АдГ. В кулуарах уже обсуждаются сценарии, при которых партия может передать чувствительную информацию России или Китаю, что подрывает доверие к Германии как к надёжному партнёру в ЕС.