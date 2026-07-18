МВФ разблокировал Венесуэле $346 млн для ликвидации последствий землетрясения

После разрушительного двойного землетрясения правительство Венесуэлы получило 346 млн долларов из своих активов в МВФ, сообщила исполняющая обязанности президента Делси Родригес.

По ее словам, средства со счета Венесуэлы будут использованы для восстановления и оказания помощи пострадавшим семьям. Родригес поблагодарила директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву за поддержку, а также все учреждения, которые сделали этот шаг возможным.

В Венесуэле 24 июня произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 балла по шкале Рихтера. Официально подтвержденное число погибших в настоящее время составляет более 5 тысяч. По имеющимся данным, 16 740 жителей получили ранения. Около 18 тысяч граждан остались без крова в результате стихийного бедствия. Сотни зданий были повреждены или полностью разрушены.

Венесуэла и базирующийся в Вашингтоне МВФ официально возобновили отношения в апреле после семилетнего перерыва. Отношения были заморожены после того, как МВФ, подобно США и другим странам в 2019 году, признал законным оппозиционное правительство во главе с Хуаном Гуайдо, а не кабинет президента Николаса Мадуро, сообщает портал bluewin.ch.