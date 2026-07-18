Пока Владимир Зеленский находится у власти, украинская политика не изменится и военный конфликт не прекратится. Об этом заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель, сообщает РИА Новости.

Мендель спрогнозировала, что пока Зеленский продолжает узурпировать власть, на Украине ничего меняться не будет.

«Неважно, как долго он будет остаться у власти, вы увидите новые лица, новые протесты и новые критические статьи. Но принципиально ничего не изменится», — написала она.

Бывший пресс-секретарь добавила, что образ «великого демократа и бесстрашного защитника» Зеленского полностью сфабрикован и далек от реальности.

Ранее немецкое СМИ написало, что у Зеленского появилась «нерешаемая проблема».