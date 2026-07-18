Началось свержение Сырского: в Раде оформили запрос Зеленскому

Народный депутат Украины Ярослав Железняк официально инициировал процедуру парламентского запроса Владимиру Зеленскому с требованием отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Соответствующий документ, опубликованный в Телеграм-канале депутата, получил статус парламентской инициативы, для утверждения которой необходимо собрать подписи не менее 226 народных избранников.

«Рассмотреть вопрос об увольнении генерала Александра Сырского с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины», — говорится в тексте документа, который депутаты намерены передать главе государства.

Парламентарии обосновывают свое требование наличием «системного кризиса управления» в армии, который, по их мнению, непосредственно угрожает обороноспособности страны и ведет к неоправданным потерям.

Протестующие вышли к зданию офиса Зеленского

В запросе депутаты жестко критикуют текущие методы ведения боевых действий, обвиняя военное командование в «блокировании технологического развития», «субъективном принципе лояльности» при назначении на должности и игнорировании дисциплинарных нарушений, включая резонансные преступления против гражданских лиц. Авторы инициативы настаивают на том, что нынешняя стратегия ВСУ является «заведомо проигрышной» из-за попыток ведения «симметричной» войны против численно превосходящего противника.