Стало известно о массовом отравлении в посольстве Франции

Несколько человек отравились после праздничного фуршета в посольстве Франции в Ереване. Началось расследование инцидента. Об этом рассказал французский посол Оливье Декотиньи.

В соцсети X Декотиньи опубликовал сообщение об инциденте на армянском языке.

«Некоторые гости приема, организованного в посольстве Франции 14 июля 2026 года в честь национального праздника, сообщили нам о симптомах пищевого отравления», — говорится в сообщении.

Посольство Франции принесло «искренние извинения за причиненные неудобства». Дипломаты надеются, что причины указанных симптомов будут установлены.

Отмечается, что посольство обратилось в министерство здравоохранения Армении. Всем желающим предложили связаться с посольством по электронной почте.

СМИ сообщают, что фуршет проходил на открытом воздухе. В меню были канапе с морепродуктами. Из-за экстремально высокой температуры они могли испортиться.

Часть гостей в тот же день обратилась за медпомощью, жалуясь на симптомы пищевого отравления.

Среди приглашенных на прием были вице-премьер Армении Мгер Григорян, заместители министров здравоохранения, обороны и другие официальные лица.