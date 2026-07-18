Министр обороны Германии Борис Писториус написал "нетипично прямолинейное" письмо экс-главе Минобороны Украины Михаилу Федорову, что может рассматриваться как косвенный упрек Владимиру Зеленскому. Об этом сообщило редакционное объединение RND.

"Спасибо, дорогой Михаил, за прекрасную и доверительную совместную работу в последние месяцы! Вместе мы продвинули дальше стратегическое сотрудничество наших стран. <…> Я очень сожалею, что ты не можешь продолжить свою работу, и надеюсь, что ты и далее будешь оставаться политически активным", - цитирует RND письмо Писториуса Федорову, которое оказалось в распоряжении журналистов.

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В статье отмечается, что содержание письма "нетипично прямолинейное" и что его следует понимать как "косвенную критику Зеленского, потому что обычно перестановки в правительствах рассматриваются [правительством ФРГ] как внутренние дела [других стран]".

Председатель комитета Бундестага (парламент) по делам Европы, депутат партии "Зеленые" Антон Хофрайтер в комментарии RND призвал правительство Германии оказывать давление на Киев, чтобы восстановить Федорова в должности.

"На Украине происходит жесткая борьба за власть. И Зеленский дал слабину в противостоянии старой, коррумпированной сети среди украинских военных. Потому что Федоров был не только успешен, но и известен своей неподкупностью. Правительство должно оказывать давление [на Украину], чтобы Федоров был вновь был назначен [на должность]. Потому что Зеленский совершил большую ошибку", - сказал Хофрайтер.

В среду вечером выяснилось, что Зеленский не намерен сохранить за Федоровым должность главы Минобороны. Федоров был отправлен в отставку в том числе из-за конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским, замены которого он требовал. После этого на Украине проходят акции протеста против отставки Федорова.