Главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырского сегодня должны отправить в отставку. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского и Минобороны.

"Сегодня официально объявят об увольнении Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Зеленский отправил в отставку с поста министра обороны Михаила Федорова. Он был смещен с поста в том числе из-за конфликта с Сырским, замены которого он требовал. После этого на Украине начались акции протеста против отставки Федорова. В свою очередь издание "Страна" обращало внимание на то, что протесты демонстрируют акцент не столько на поддержке Федорова, сколько на требованиях уволить Сырского, в обществе можно заметить фактическое принуждение Зеленского к отставке главкома ВСУ и замене его на иную фигуру.