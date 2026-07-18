В Иране назвали количество жертв после возобновления авиаударов США

В Иране по меньшей мере 50 человек стали жертвами авиаударов США после возобновления конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Исламской Республики.

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Медики не смогли спасти около 50 пострадавших после ударов США, среди них пять женщин, а также ребенок и подросток младше 18 лет.

«В результате авиаударов с 27 июня по 18 июля более 500 человек получили ранения. (...) Среди раненых — 32 женщины и 18 детей и подростков», — назвал количество пострадавших глава иранского Минздрава Хосейн Керманпур.

Он добавил, что 460 человек уже выписаны из больниц, еще 37 пострадавших проходят стационарное лечение.

Ранее сообщалось, что в Иране по меньшей мере 10 тысяч человек остались без питьевой воды после удара США. Была разрушена опреснительная установка в провинции Хормозган, из-за чего без воды остались 20 населенных пунктов.