Германия выступила с неожиданным призывом к Европе по Украине

Европа должна активно содействовать переговорам по Украине наравне с США. Об этом в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

По его словам, Вашингтон в последнее время менее активно участвует в урегулировании украинского вопроса.

«Поэтому у нас, европейцев, есть не только возможность, но и четкая задача участвовать», — заявил Вадефуль, подчеркнув, что главной целью является найти пути к диалогу.

Министр также добавил, что Германия не придерживается определенных догм и учитывает мнение партнеров, а также берет во внимание общеевропейские интересы.

14 июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наступлении подходящего момента для начала переговоров по Украине. По его словам, пора сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня. При этом он отметил, что Европа также открыта для диалога.