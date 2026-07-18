Премьер-министр Венгрии Мадьяр выступил с предложением о выборах
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил снизить возрастной ценз на выборах всех уровней с 18 до 16 лет. По его мнению, это можно закрепить в новой конституции страны, которую хотят разработать в течение года, передает ТАСС.
В соцсетях Мадьяр написал, что он рад тому, что «участие в политике и общественной жизни снова стало модным» для молодежи.
Политик считает, что подавляющее большинство молодых людей в возрасте до 18 лет сегодня «достаточно информированы и подготовлены», чтобы участвовать в выборах.
«Я бы поддержал снижение избирательного возраста до 16 лет в рамках конституционного процесса», — написал Мадьяр.
Сейчас Австрия и Мальта — единственные страны ЕС с постоянным правом голоса с 16 лет на всех национальных выборах.
Германия и Бельгия разрешают голосовать с 16 лет только на выборах в Европарламент и некоторых местных выборах.
В Греции избирательный ценз составляет 17 лет.