Премьер-министр Венгрии Мадьяр выступил с предложением о выборах

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил снизить возрастной ценз на выборах всех уровней с 18 до 16 лет. По его мнению, это можно закрепить в новой конституции страны, которую хотят разработать в течение года, передает ТАСС.

В соцсетях Мадьяр написал, что он рад тому, что «участие в политике и общественной жизни снова стало модным» для молодежи.

Политик считает, что подавляющее большинство молодых людей в возрасте до 18 лет сегодня «достаточно информированы и подготовлены», чтобы участвовать в выборах.

«Я бы поддержал снижение избирательного возраста до 16 лет в рамках конституционного процесса», — написал Мадьяр.

Сейчас Австрия и Мальта — единственные страны ЕС с постоянным правом голоса с 16 лет на всех национальных выборах.

Германия и Бельгия разрешают голосовать с 16 лет только на выборах в Европарламент и некоторых местных выборах.

В Греции избирательный ценз составляет 17 лет.