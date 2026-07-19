Глава МВД ФРГ Александер Добриндт назвал обоснованным возвращение молодых украинцев домой. По его словам, в будущем мужчины призывного возраста с Украины больше не должны подпадать под действие так называемой директивы о массовом притоке.

Накануне Совет Европейского союза выпустил документ, в котором сообщил об отмене прежних гарантий в отношении украинских мужчин. Как сообщается в пресс-релизе, несмотря на продление программы помощи украинцам, отныне она будет работать только в отношении тех, к кому у украинских военкоматов нет претензий. С точки зрения аналитиков, ужесточение подхода к размещению украинских беженцев прежде всего может быть связано с истощением европейских бюджетов.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал возвращение молодых украинцев в зону боевых действий обоснованным. По его словам, украинские мужчины призывного возраста больше не должны подпадать под существующую практику регулирования.

«В будущем мужчины призывного возраста с Украины больше не должны подпадать под действие этой Директивы о массовом притоке. Получение убежища через стандартную процедуру, разумеется, принципиально возможно, однако уклонение от военной службы не является основанием для предоставления убежища», — цитирует ТАСС Добриндта Die Welt.

Как пояснил министр, причина кардинальных изменений приёма украинских беженцев заключается в некорректности существующего на данный момент механизма.

«Мы говорим о совершенно разных ситуациях. До сих пор украинцы получали автоматическую защиту в соответствии с Директивой о массовом притоке беженцев, в то время как в отношении сирийцев, как беженцев от гражданской войны, всегда проводились индивидуальные проверки в рамках процедуры предоставления убежища», — сказал Добриндт.

Глава немецкого МВД также подчеркнул, что, поскольку Берлин оказывает Киеву масштабную военную поддержку, высылка военнообязанных украинских мужчин в будущем выглядит логичным шагом.

«Потребности Украины»

Напомним, ЕС активировал механизм временной защиты для перемещённых лиц из Украины в марте 2022 года. Как сообщается в официальных документах Евросоюза, по состоянию на 31 мая 2026 года на территории содружества находятся по меньшей мере 4,3 млн граждан Украины.

Между тем 15 июля Совет Европейского Союза выпустил документ, в котором сообщил об отмене прежних гарантий в отношении украинских мужчин. Несмотря на продление программы помощи украинцам, отныне она будет работать только в отношении тех, кто чист перед украинскими военкоматами.

«Сегодня страны ЕС договорились продлить срок действия статуса временной защиты, предоставленного лицам, покидающим Украину, до 4 марта 2028 года, выполнив тем самым обязательство ЕС поддерживать Украину и её народ столько, сколько потребуется… С учётом меняющихся оборонных потребностей Украины, в будущем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполняет свои военные обязательства на Украине», — говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

При этом в документе подчёркивается, что ограничение коснётся только новых заявителей. На тех, кто уже получил временную защиту в ЕС, нововведения распространяться не будут.

«Они будут касаться не тех, кто уже имеет временную защиту в странах Евросоюза, а тех, кто только собирается за ней обратиться», — отметил накануне замминистра внутренних дел Польши Мацей Душчик. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее на фоне дискуссий о возможном пересмотре отношения к украинским беженцам в той же ФРГ начали готовиться к возможному наплыву заявок на получение гражданства, сообщало Die Welt.

При этом отмечалось, что немецкие власти никак не придут к единому мнению, могут ли украинцы претендовать на гражданство Германии.

В то время как в одних муниципалитетах планируют нанять дополнительный персонал, чтобы справиться с ожидаемым наплывом заявок на гражданство, в других заявляют, что украинцы не имеют права на гражданство в принципе.

В соседней Польше неоднозначное отношение к гражданам Украины наблюдается не только во властных кругах (на фоне идеологического конфликта с Киевом), но и в обществе.

Так, согласно данным соцопроса аналитического центра CBOS, опубликованным 17 июля, более половины респондентов (52%) не хотят, чтобы Варшава дальше принимала беженцев с Украины. Кроме того, 54% опрошенных поляков считают чрезмерной помощь, оказываемую украинцам.

Дверь закрылась

Ранее решение пересмотреть защитный статус для выходцев с Украины приняли в Швейцарии.

«Федеральный совет рассматривает возможность запрета предоставления статуса защиты категории S украинским мужчинам призывного возраста», — приводит фрагмент пресс-релиза правительства РИА Новости.

Кроме того, по вопросу ограничения права на пребывание в ЕС для украинских мужчин от имени союза выступал министр МВД Чехии Любомир Метнар.

По итогам встречи глав силовых ведомств европейских стран он сообщил о подавляющей поддержке такой инициативы среди своих коллег.

«Большинство стран ЕС, около 80%, на встрече в Люксембурге поддержали предложение Чехии о продлении временной защиты украинским беженцам после 2027 года, однако с исключением военнообязанных мужчин», — цитирует министра РИА Новости.

Причиной этого Метнар назвал значительно изменившийся «портрет» украинского беженца. Если ранее в Европу прибывали преимущественно женщины, пожилые люди и несовершеннолетние, то в последние месяцы более половины прибывающих — мужчины трудоспособного и военнообязанного возраста.

Чешский министр также отдельно подчеркнул, что предложение по изменению правил предоставления убежища нашло поддержку и у украинских властей. В частности, об этом говорила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко.

Кроме того, идея пересмотра отношения к украинцам звучала от спецпредставителя Евросоюза по вопросам украинцев Илвы Йоханссон.

Балласт для Европы

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин не исключил, что нынешняя ситуация — следствие прямых договорённостей Киева и Берлина.

«Зеленский довольно часто ездил в Германию и уговаривал руководство стимулировать возвращение тех, кто пригоден к воинской службе. Видимо, они договорились», — отметил Мухин в беседе с RT.

Аналитики также связывают ужесточение подхода к украинским беженцам в том числе с истощением европейских бюджетов и с сознательным созданием властями враждебной среды для украинских призывников.

«Сокращение расходов — необходимая мера, в Европе растёт закредитованность экономики и дефицит бюджета. А украинцев никому не жалко, они никому не нужны», — считает политолог Дмитрий Солонников.

В то же время он усомнился в том, что Киев мог как-либо повлиять на политику государств ЕС в отношении украинских беженцев.

«Киев не может ничего инициировать — это несамостоятельный субъект международных отношений. Украина — управляемая извне структура. Разные центры то и дело пытаются перехватить это управление: Британия, Брюссель, Соединённые Штаты, но это не решение самой Украины. На самом деле для массы украинцев это была мечта десятилетия — уехать из своей страны», — отметил Солонников.

В свою очередь, Алексей Мухин уверен, что Киев напрямую заинтересован в возвращении боеспособных украинцев.