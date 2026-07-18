Конгрессмены США призвали заблокировать законопроект о санкциях против России
Представители коалиции новых демократов в конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер призвали заблокировать законопроект о санкциях против России.
Об этом говорится в заявлении конгрессменов.
По их мнению, документ фактически позволит президенту США Дональду Трампу вводить пошлины в размере до 100% в отношении американских торговых партнёров в обход конгресса.
Законодатели считают, что инициатива расширяет тарифные полномочия главы государства и ограничивает возможности конгресса влиять на дальнейшую торговую политику.
Шнайдер и Бейер призвали своих коллег не допустить принятия законопроекта, заявив, что он может привести к дальнейшей эскалации глобальной торговой войны.
Новые санкции США против России признали нереалистичным
Ранее Совет ЕС расширил санкционный список против России, включив в него председателя совета директоров группы компаний ABS Electro Ирину Харисову и ещё пять организаций.
Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала новые санкции Евросоюза против России, введённые под предлогом ударов по Киеву.