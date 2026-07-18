Конгрессмены США призвали заблокировать законопроект о санкциях против России

Представители коалиции новых демократов в конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер призвали заблокировать законопроект о санкциях против России.

Об этом говорится в заявлении конгрессменов.

По их мнению, документ фактически позволит президенту США Дональду Трампу вводить пошлины в размере до 100% в отношении американских торговых партнёров в обход конгресса.

Законодатели считают, что инициатива расширяет тарифные полномочия главы государства и ограничивает возможности конгресса влиять на дальнейшую торговую политику.

Шнайдер и Бейер призвали своих коллег не допустить принятия законопроекта, заявив, что он может привести к дальнейшей эскалации глобальной торговой войны.

Новые санкции США против России признали нереалистичным

Ранее Совет ЕС расширил санкционный список против России, включив в него председателя совета директоров группы компаний ABS Electro Ирину Харисову и ещё пять организаций.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала новые санкции Евросоюза против России, введённые под предлогом ударов по Киеву.