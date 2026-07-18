На Украине для ремонта ступеней в центре города использовали надгробные плиты

На Украине в Черновцах решили "экономить на ремонте лестницы в центре города. Ступени выложили надгробными плитами.

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Местные жители в пабликах города обсуждают шокирующую находку: ступени одной из центральных лестниц оказались выложены плитами, похожими на надгробные, сообщают украинские СМИ. На опубликованных в соцсетях снимках отчётливо видно, что на поверхности ступеней присутствуют фрагменты фотографий, характерных для кладбищенских памятников.

В городском совете открестились тем, что лестница была построена около 20 лет назад, а в этом году на ней якобы только заменили повреждённые элементы и переложили плитку. При этом в муниципалитете не исключают, что надгробные плиты могли быть использованы ещё при первоначальном строительстве.

Чиновники заявили, что изучают проектную документацию и пытаются установить происхождение материала, который оказался на ступенях. Пока официальных выводов нет, а в мэрии заявили, что проверят все версии.