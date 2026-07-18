Раскрыта личность нового возлюбленного самой красивой женщины в мире

Раскрыта личность нового возлюбленного американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид. Материал публикует Daily Mail.

Спутником 29-летней знаменитости, которую ранее признавали самой красивой женщиной в мире, оказался проджект-менеджер из Колорадо Натан Лейси. Источник издания рассказал, что о серьезных отношениях у пары речи пока не идет.

«Она просто ищет компаньона, не стремится к свадьбе и не пытается придать этому больше значения, чем есть на самом деле», — подчеркнул инсайдер.

Известно, что 38-летний Лейси родился в прославленной в местных краях своими консервативными и религиозными взглядами семье. Семья владеет строительной компанией, в которой с юных лет работает сам Лейси. Отмечается, что в узких кругах его прозвали сердцеедом.

В июне Белла Хадид пожаловалась на неизлечимую болезнь. Манекенщица призналась, что во время очередного обострения болезни Лайма спит большую часть дня, поскольку ей не помогают рекомендации врачей.