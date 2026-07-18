В ЕС испугались из-за «дворцовой драмы» в Киеве

В Европе опасаются за будущее военной интеграции с Киевом из-за отставки украинского министра обороны Михаила Федорова. Об этом пишет издание EUObserver.

Издание уверено, что для ЕС отставка Федорова не является «далекой дворцовой драмой». Он намеревался сблизить украинские и европейские оборонные структуры, особенно в части производства беспилотников и ПВО.

«В последние дни своего пребывания в должности Федоров подписал соглашения, открывающие украинским фирмам программы ЕС, финансирование и совместное производство», — отмечает газета.

Возможность противостояния Зеленского и Федорова на выборах оценили

За день до увольнения Федоров и его партнеры назвали шесть компаний из Эстонии, Латвии, Польши, Германии, Финляндии и Франции. Их отобрали в рамках BraveTech EU для «тестирования своих систем в условиях, повторяющих украинское поле боя».

«Федоров был центральным партнером в построении этой интеграции. Армии восточного фланга перестраивают свои собственные программы беспилотников и ПВО на основе того, что доказала Украина, и все это зависит от того, сохранит ли Киев темп», — пишет издание.

Отмечается, что пока неизвестно, будет ли сохранен прежний формат тендеров и закупок после отставки Федорова.

Ранее аналитики объяснили, почему Зеленский уволил Федорова.