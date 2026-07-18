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В ЕС испугались из-за «дворцовой драмы» в Киеве

Майк Габриелян

В Европе опасаются за будущее военной интеграции с Киевом из-за отставки  украинского министра обороны Михаила Федорова. Об этом пишет издание EUObserver.

В ЕС испугались из-за «дворцовой драмы» в Киеве
© Global Look Press

 

Издание уверено, что для ЕС отставка Федорова не является  «далекой дворцовой драмой». Он намеревался сблизить украинские и европейские оборонные структуры, особенно в части производства беспилотников и ПВО.

 

«В последние дни своего пребывания в должности Федоров подписал соглашения, открывающие украинским фирмам программы ЕС, финансирование и совместное производство», — отмечает газета.

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За день до увольнения Федоров и его партнеры назвали шесть компаний из Эстонии, Латвии, Польши, Германии, Финляндии и Франции. Их отобрали в рамках BraveTech EU для «тестирования своих систем в условиях, повторяющих украинское поле боя».

 

«Федоров был центральным партнером в построении этой интеграции. Армии восточного фланга перестраивают свои собственные программы беспилотников и ПВО на основе того, что доказала Украина, и все это зависит от того, сохранит ли Киев темп», — пишет издание.

 

Отмечается, что пока неизвестно, будет ли сохранен прежний формат тендеров и закупок после отставки Федорова.

 

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