Владимир Зеленский рассматривает возможность скорого увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне усиливающегося недовольства его методами руководства как внутри армии, так и со стороны общества. Как сообщает газета Financial Times, глава киевского режима уже проводит серию консультаций с высшим военным командованием, чтобы оценить состояние фронта и подобрать кандидатуру на пост преемника.

«Хотя решение еще не принято, он, по сообщениям, открыт к увольнению Сырского, если подходящий преемник сможет обеспечить плавный переход без нарушения обороны Украины на линии фронта», — отмечает издание.

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По данным газеты, основной задачей главы режима является минимизация репутационных и военных рисков при столь радикальной кадровой перестановке.

Ситуация осложняется тем, что для самого Зеленского увольнение Сырского несет экзистенциальные политические угрозы. Как ранее анализировало издание «Страна.ua», Сырский остается ключевым элементом, через который глава режима удерживает жесткий контроль над армией. Отставка главкома под давлением продолжающихся протестов граждан может превратить Зеленского в фигуру без реальных полномочий.