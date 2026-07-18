Украинское издание "Страна" объяснило, чем грозит Владимиру Зеленскому отставка главкома ВСУ Александра Сырского, которой вот уже несколько дней добиваются украинцы на многочисленных акциях протеста во многих городах, в том числе и в Киеве на фоне увольнения министра обороны Михаила Федорова. По мнению журналистов, если Зеленского вынудят на это шаг, он рискует превратиться в фигуру без реальных полномочий.

«Если президента вынудят отправить Сырского в отставку, то такой сценарий приведет к быстрым и крайне тяжелым для Зеленского последствиям», — подчеркивает издание.

Сырский является для президента ключевым инструментом контроля над армией, так как не имеет политических амбиций и полностью лоялен главе государства. Его смещение под давлением улицы лишит Зеленского статуса полноценного верховного главнокомандующего.

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«Отправив в отставку Сырского, он де-факто признает, что готов принимать важнейшие решения под давлением улицы и отдельных политических сил», — пишет издание.

В статье указывается, что любой преемник главкома неизбежно начнет оглядываться на те структуры, которые добились увольнения его предшественника, что запустит процесс необратимой потери контроля над вооруженными силами. Особую опасность для Зеленского представляет сценарий, при котором на эту должность придет медийно раскрученная фигура, способная в кратчайшие сроки превратиться в мощного политического конкурента.

В публикации отмечается, что нынешнее давление на Зеленского является частью единой стратегии по ограничению его власти, в которой также задействованы структуры НАБУ, САП и лояльные им медиаресурсы. Зеленский, по всей видимости, осознает эти риски и не намерен сдавать главкома.

Украинское издание резюмирует, что в обществе сейчас хорошо заходят два очень опасных для Зеленского тезиса: "пока армия героически воюет на фронте Зеленский и его дружки грабят страну" и "Зеленский проявил себя хорошо в начале войны, но сейчас пришло время ему отойти в сторону и привлечь к управлению новых людей".