Европе следовало немедленно сесть за стол переговоров с Россией после того, как президент РФ Владимир Путин призвал европейцев к диалогу, заявил в беседе с журналистами NZZ бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль.

Российский лидер прямо сказал, что желает вести переговоры, готов обсудить мирное соглашение с достойным представителем Европы, в частности, с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером, напомнил дипломат.

«И тогда [после слов Путина], будь я Европой, сказал бы: «Хорошо, мы верим тебе на слово», — отметил Габриэль.

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Бывший глава ведомства заметил, что в предложении президента России нет никаких рисков. Вместе с тем, добавил он, позиция Европы должна быть согласована с Киевом.

Ранее сообщалось, что в 2025-2026 годах на ряде площадок прошли несколько раундов переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Кроме того, в Европе началась широкая дискуссия о роли европейцев в разрешении конфликта — часть лидеров высказалась за то, чтобы ЕС был лишь посредником, часть настаивает на том, что Брюссель должен быть равноправным участником переговоров.