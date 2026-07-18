В Риме возмутились «отпуском» посла США за счет Италии

Двухмесячное дипломатическое турне для укрепления связей Вашингтона и Рима по прибрежным итальянским городам, в которое отправился американский посол в Италии Тильман Фертитта на личной суперъяхте, вызвало протесты и недовольство в парламенте страны. Об этом пишет Financial Times (FT).

Журналисты уточняют, что поездка была приурочена к 250-летию государственности США, и, как отмечалось в заявлении посольства, позволит Фертитте «лично пообщаться с итальянцами, живущими на итальянском побережье».

По словам журналистов, поход суперъяхты Boardwalk сопровождался масштабной операцией по обеспечению безопасности с участием катеров и вертолетов итальянской береговой охраны, финансовой полиции и портовых властей. Послу также предоставили защиту.

Депутат от «Альянса зеленых и левых» Луана Занелла назвала эту поездку «дипломатическим отпуском за счет испытывающего нехватку средств итальянского государства» и заявила о недопустимости демонстрации подобной роскоши, пишет FT.

Замминистра бизнеса и промышленности страны Валентино Валентини в свою очередь не смог назвать сумму, в которую обошлось итальянской казне турне Фертитты, но напомнил, что Рим обязан в соответствии с Венской конвенцией обеспечивать безопасность всех иностранных послов в Италии, в том числе предоставляя специальную охрану в случае необходимости.

FT отмечает, что вскоре Boardwalk прибудет в Венецию, где местные жители собираются ее встретить акцией протеста.