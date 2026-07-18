Раскрыты условия появления верховного лидера Ирана на публике

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не планирует появляться в публичном пространстве до завершения конфликта с США и Израилем.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Его превосходительство из соображений безопасности не появится на публике в ближайшее время. Правительство ждет, когда ситуация нормализуется. После этого он появится на публике», — сказал собеседник агентства.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Моджтаба Хаменеи выражал желание впервые выйти на публику на похоронах отца Али Хаменеи, однако служба безопасности отказала ему.

«[Хаменеи] сказал чиновникам, что хочет принять участие хотя бы в некоторых частях похоронной церемонии», — отметило издание.

13 марта глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Моджтаба Хаменеи ранен и, возможно, обезображен. Также телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что верховный лидер Ирана получил перелом стопы, синяк под левым глазом и рваные раны в первый день бомбардировок страны США и Израилем.