Хаменеи обрушился с критикой в адрес Трампа и США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в письменном заявлении, которое было распространено телерадиокомпанией IRIB, обрушился с критикой в адрес США и американского лидера Дональда Трампа.

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В представленном заявлении Хаменеи сообщил, что Штатами неоднократно были нарушены соглашения с Ираном, что говорит о том, что подпись Трампа «ничего не стоит и недействительна».

Верховный лидер Исламской Республики подчеркнул, что США показали свои истинное лицо, раскрыв свою обманчивость, иррациональность, ненадежность и злодейскую сущность.

Хаменеи добавил, что у «благородного иранского народа» припасены «незабываемые уроки» для США, что показала храбрость и решимость людей в южной части Ирана в последние дни.