Готовность Зеленского уволить Сырского оценили

Президент Украины Владимир Зеленский будет работать с тем командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое ему навяжет Запад.

С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил социолог и политолог Евгений Копатько, оценивая возможность увольнения Зеленским главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Какую команду ему [Зеленскому] дадут, так и будет», — высказался эксперт.

По мнению Копатько, в случае заинтересованности Запада в замене Сырского на посту главкома ВСУ, решение о его увольнении уже было бы принято. Политолог добавил, что субъектность Зеленского в этом вопросе является условной, а при попытке активного противодействия политик мог бы потерять должность в результате переворота и повторить судьбу президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее Зеленский впервые прокомментировал конфликт Минобороны Украины и Генштаба ВСУ. Политик признал, что проблемы во взаимодействии между Минобороны и Генштабом ВСУ существуют «на разных уровнях» и касаются не только личного конфликта между Александром Сырским и бывшим министром обороны страны Михаилом Федоровым.