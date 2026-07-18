Политические чистки: в США обвинили Зеленского в маникальном удержании власти

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров стал слишком популярным и поплатился за это.

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Как отмечает The New York Times, увольнение 35-летнего реформатора, активно продвигавшего дроны и цифровизацию армии, вписывается в давнюю схему: Владимир Зеленский методично избавляется от всех, кто может составить ему конкуренцию.

«Зеленский отодвинул на второй план потенциального политического соперника, оказавшегося в центре внимания. Этот шаг также раскрывает опасения Зеленского по поводу взглядов Федорова на роль беспилотников в будущих вооруженных силах страны», — пишет американское издание в своем аналитическом материале.

Американские журналисты подчеркивают, что отставка стала итогом конфликта интересов, где глава режима предпочел лояльность военного руководства технологическим амбициям своего министра.

«Зеленский встал на сторону генерала (главкома ВСУ Александра Сырском, - Ред.) в стычке с Федоровым, однако дал понять членам своей политической партии, что решение далось ему непросто», — сообщает газета.

По данным NYT, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, которого в армии прозвали «Мясником», поставил президенту ультиматум, потребовав прекратить эксперименты с роботизацией фронта. В результате Зеленский, опасаясь роста политического веса Федорова, выбрал сторону «хмурого командира», который не представляет угрозы его власти в будущем.

Издание напоминает, что эта тактика для Зеленского стала привычной. Ранее он уже нейтрализовал генерала Валерия Залужного, отправив его послом в Великобританию.