$77.9688.91

Die Zeit: Зеленский столкнулся с нерешаемой проблемой из-за смены правительства

Газета.Ru

Кадровые перестановки в правительстве Украины, осуществленные главой государства Владимиром Зеленским, создали для него «нерешаемую проблему». Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

В Германии сообщили о наличии у Зеленского «нерешаемой проблемы»
© Газета.Ru

По мнению авторов статьи, украинский лидер подставил себя под удар, решив отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Зеленский своими действиями спровоцировал «крупнейшие протесты на Украине как минимум за год».

«Реструктуризация правительства, которую Зеленский хотел провести в спешке незадолго до парламентского перерыва, стала для него нерешаемой проблемой. Вероятно, Зеленскому будет очень трудно выйти из этой ситуации», — отмечается в публикации.

В ней подчеркивается, что глава государства окажется в проигрыше, даже если выполнит требование граждан о восстановлении Федорова в должности. Как считают обозреватели, при таком развитии событий Зеленский покажет себя человеком, который позволяет другим манипулировать собой.

Федоров возглавил украинское военное ведомство в январе 2026 года. 16 июля Верховная рада утвердила новый состав правительства, в том числе уволив министра обороны. Так как эта должность осталась вакантной, Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Минобороны Украины Евгения Хмару.

В тот же день сразу в трех городах — Киеве, Львове и Одессе — прошли митинги в поддержку Федорова. Люди вышли на улицы с плакатами, на которых было написано «Федоров — наш министр обороны» и «Лучше верните пленных, а не увольняйте Федорова».