Итальянский климатолог назвал причину аномальной жары в Европе

Кратковременные вторжения холодного воздуха больше не способны сдерживать экстремальную жару в Европе. Об этом рассказал преподаватель физической географии и климатических рисков Университета Камерино Массимилиано Фаццини, передает РИА Новости.

Ученый отметил, что в движении воздушных масс «возникла важная асимметрия»: волны жары длятся шесть-семь дней, а вторжения холодного воздуха лишь два-три дня.

«Мы сразу ощущаем резкое понижение температуры, однако оно быстро заканчивается, и вскоре приходит новая волна жары», — сказал Фаццини.

В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. Местами температура превышала 40 градусов. Наивысший красный уровень погодной опасности ввели во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. По данным СМИ, с 18 июня по 1 июля, от жары погибли как минимум 14 тысяч человек.