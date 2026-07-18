Американский чиновник заявил о готовности восстановить авиасообщение между РФ и США

О восстановлении прямого авиасообщения между Россией и США готов договориться Родни Мимс Кук – младший, глава американской делегации на недавнем Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, это потребует одного условия, сообщает ТАСС.

В интервью Кук-младший сказал, что уже имеет удачный опыт в переговорах об авиасообщении. Но начало полетов должен одобрить президент США Дональд Трамп.

«Я могу добиться того, и я уже делал такое, чтобы крупная [американская] авиакомпания летала в Москву из [международного аэропорта имени] Джона Кеннеди [в Нью-Йорке], если президент Трамп одобрит это», — сказал он.

По его данным, американские авиаперевозчики пока опасаются по поводу безопасности самолетов.

Чиновник не стал вдаваться в детали. Известно, что он обладает связями в частном секторе США. Сейчас Кук является председателем независимой федеральной Комиссии США по изящным искусствам.

Кук призвал к завершению боевых действий на Украине, и отметил, что «на рынках двух наших стран начался бы просто бум, если бы нам удалось все вновь переподключить».

В конце июня в МИД России заявили, что отказ от авиасообщения стал для американцев «стрельбой себе в ногу».