Финляндия ограничила передвижение судов в восточной части Финского залива

Вооруженные силы Финляндии ввели ограничение на передвижение судов в восточной части Финского залива.

"С 05:45 [соответствует московскому времени] вооруженные силы ввели временное ограничение на доступ к морскому району в восточной части Финского залива", - говорится в сообщении ВС страны, опубликованном в X.

В Финляндии допустили закрытие Финского залива из-за дронов ВСУ

Ранее источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза сообщил ТАСС, что авиационные власти Финляндии ввели ограничения полетов в подконтрольном диспетчерам Хельсинки районе над восточной частью Финского залива.