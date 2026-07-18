Утерянные останки английского короля, убившего викингов, обнаружены на парковке – и случилось это аккурат во время матча сборной Англии с Норвегией на чемпионате мира по футболу!

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Историк считает, что он обнаружил давно утраченные останки Альфреда Великого, легендарного английского короля, победившего викингов, пишет New York Post.

Останки короля были обнаружены на стоянке в Винчестере в английском графстве Хэмпшир, недалеко от того места, где когда-то был похоронен легендарный монарх, сообщает The Telegraph.

“Я на 100 процентов уверен, что кости были найдены на парковке, и я уверен, что они находятся там и сейчас”, - сказал 72-летний исследователь Грэм Филлипс в интервью The Sun.

Уроженец Бирмингема считает, что останки специально были расположены примерно в 60 футах от плиты, отмечающей место его погребения.

Если подтвердится, что останки принадлежат Альфреду, это станет кульминацией 13-летней охоты Филлипса за одной из самых важных фигур Великобритании, отмечает New York Post.

Альфред Великий, родившийся в 849 году в Беркшире, больше всего запомнился тем, что защитил Уэссекс от норвежского нашествия и заложил основу для объединения Англии, напоминает The Telegraph.

После долгих лет борьбы с захватчиками с Севера он, в частности, разгромил войско Гутрума, предводителя викингов, в битве при Эдингтоне в 878 году, что в конечном итоге побудило датчан отказаться от своих языческих обычаев и принять христианство.

Чтобы отразить будущие нападения, саксонский вождь основал ряд хорошо защищенных поселений по всей Южной Англии, а также военно-морской флот, который помогал защищать побережье от морских набегов викингов.

К сожалению, после смерти Альфреда в 899 году его останки неоднократно переносили, что превратило их поиск в сущий кошмар, констатирует New York Post.

Первоначально покойный король был похоронен в Винчестерском соборе, где он оставался до 1110 года, когда кости были перенесены в аббатство Гайд и похоронены рядом с его женой и сыном.

К сожалению, это аббатство было разрушено и осталось лежать в руинах после того, как Генрих VIII приказал ликвидировать монастыри в 1539 году.

Казалось, что след простыл до 1866 года, когда во время строительства работного дома английский антиквар раскопал то, что, как он полагал, было останками Альфреда. Он перезахоронил их в церкви Варфоломея.

Но когда археологи эксгумировали кости и провели радиоуглеродный анализ, они обнаружили, что они относятся ко врмени спустя 200 лет после смерти короля.

“Чьи бы это ни были кости, они не принадлежали Альфреду”, - сказал Филлипс, который поставил перед собой задачу найти их настоящее последнее пристанище.

Прошлым летом, когда он просматривал архивы Кембриджского университета, был нащупан след. Он наткнулся на статью 1800 года, в которой говорилось, что в 1788 году рядом с бывшим Гайд-аббатством была построена тюрьма, а бывшие могилы Альфреда и его семьи были превращены в сад тюремного надзирателя.

“Я убежден, что первоначальные останки были перемещены в то время”, - сказал Филлипс.

Между тем, в вышеупомянутой статье обсуждалось, “как заключенные перемещали кости”, и даже была приложена карта с подробным описанием их перемещения.

Исследователь надеется, что археологи смогут обследовать это место с помощью неразрушающего георадара перед началом раскопок, чтобы избежать повреждения королевских останков.

Филлипс считает, что находка, имеющая историческое значение, может стать “добрым предзнаменованием” для матча Англии с Норвегией, который состоялся в субботу, 11 июля, в Майами.

“Возможно, мы наконец-то нашли останки Альфреда, так что это знак того, что мы можем выиграть чемпионат мира”, - сказал он.

Норвежцев-то англичане обыграли. А вот аргентинцы лишили Англию надежд на кубок ЧМ-2026 и отомстили за свой проигрыш в Фолклендской войне.