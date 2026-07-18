Утерянные останки убивавшего викингов короля обнаружены на парковке

Утерянные останки убивавшего викингов английского короля обнаружены на парковке
Утерянные останки английского короля, убившего викингов, обнаружены на парковке – и случилось это аккурат во время матча сборной Англии с Норвегией на чемпионате мира по футболу!
Историк считает, что он обнаружил давно утраченные останки Альфреда Великого, легендарного английского короля, победившего викингов, пишет New York Post.
Останки короля были обнаружены на стоянке в Винчестере в английском графстве Хэмпшир, недалеко от того места, где когда-то был похоронен легендарный монарх, сообщает The Telegraph.
“Я на 100 процентов уверен, что кости были найдены на парковке, и я уверен, что они находятся там и сейчас”, - сказал 72-летний исследователь Грэм Филлипс в интервью The Sun.
Уроженец Бирмингема считает, что останки специально были расположены примерно в 60 футах от плиты, отмечающей место его погребения.
Если подтвердится, что останки принадлежат Альфреду, это станет кульминацией 13-летней охоты Филлипса за одной из самых важных фигур Великобритании, отмечает New York Post.
Альфред Великий, родившийся в 849 году в Беркшире, больше всего запомнился тем, что защитил Уэссекс от норвежского нашествия и заложил основу для объединения Англии, напоминает The Telegraph.
После долгих лет борьбы с захватчиками с Севера он, в частности, разгромил войско Гутрума, предводителя викингов, в битве при Эдингтоне в 878 году, что в конечном итоге побудило датчан отказаться от своих языческих обычаев и принять христианство.
Чтобы отразить будущие нападения, саксонский вождь основал ряд хорошо защищенных поселений по всей Южной Англии, а также военно-морской флот, который помогал защищать побережье от морских набегов викингов.
К сожалению, после смерти Альфреда в 899 году его останки неоднократно переносили, что превратило их поиск в сущий кошмар, констатирует New York Post.
Первоначально покойный король был похоронен в Винчестерском соборе, где он оставался до 1110 года, когда кости были перенесены в аббатство Гайд и похоронены рядом с его женой и сыном.
К сожалению, это аббатство было разрушено и осталось лежать в руинах после того, как Генрих VIII приказал ликвидировать монастыри в 1539 году.
Казалось, что след простыл до 1866 года, когда во время строительства работного дома английский антиквар раскопал то, что, как он полагал, было останками Альфреда. Он перезахоронил их в церкви Варфоломея.
Но когда археологи эксгумировали кости и провели радиоуглеродный анализ, они обнаружили, что они относятся ко врмени спустя 200 лет после смерти короля.
“Чьи бы это ни были кости, они не принадлежали Альфреду”, - сказал Филлипс, который поставил перед собой задачу найти их настоящее последнее пристанище.
Прошлым летом, когда он просматривал архивы Кембриджского университета, был нащупан след. Он наткнулся на статью 1800 года, в которой говорилось, что в 1788 году рядом с бывшим Гайд-аббатством была построена тюрьма, а бывшие могилы Альфреда и его семьи были превращены в сад тюремного надзирателя.
“Я убежден, что первоначальные останки были перемещены в то время”, - сказал Филлипс.
Между тем, в вышеупомянутой статье обсуждалось, “как заключенные перемещали кости”, и даже была приложена карта с подробным описанием их перемещения.
Исследователь надеется, что археологи смогут обследовать это место с помощью неразрушающего георадара перед началом раскопок, чтобы избежать повреждения королевских останков.
Филлипс считает, что находка, имеющая историческое значение, может стать “добрым предзнаменованием” для матча Англии с Норвегией, который состоялся в субботу, 11 июля, в Майами.
“Возможно, мы наконец-то нашли останки Альфреда, так что это знак того, что мы можем выиграть чемпионат мира”, - сказал он.
Норвежцев-то англичане обыграли. А вот аргентинцы лишили Англию надежд на кубок ЧМ-2026 и отомстили за свой проигрыш в Фолклендской войне.