Принц Гарри неожиданно раскрыл подробности о здоровье Карла III

Принц Гарри неожиданно рассказал о состоянии здоровья своего отца, короля Карла III, во время закрытого общения с гостями благотворительного вечера Time100 Sports Gala в Нью-Йорке. По данным Page Six, герцог Сассекский сообщил, что монарх, который с 2024 года проходит лечение от онкологического заболевания, «чувствует себя отлично».

Во время мероприятия Гарри также поделился новостями о своей семье. По словам очевидцев, он рассказал, что Меган Маркл, а также их дети — 7-летний принц Арчи и 5-летняя принцесса Лилибет — рады снова оказаться дома в Калифорнии после недавней поездки в Великобританию. Герцог с улыбкой добавил, что дети «растут как на дрожжах».

На красной дорожке Гарри также прокомментировал поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале чемпионата мира по футболу. Он признался журналистам, что, конечно, расстроен результатом матча. Позже принц поднялся на сцену, где выступил с речью об «Играх непокоренных» — международных соревнованиях для раненых военнослужащих и ветеранов, которые он основал в 2014 году.

Появление Гарри на гала-вечере состоялось вскоре после его визита в Великобританию, где он впервые за несколько лет встретился с королем Карлом III, королевой Камиллой, Меган Маркл и детьми. По информации Букингемского дворца, семейная встреча прошла в Хайгроув-хаусе и стала первым личным общением короля с внуками с 2022 года. При этом отношения Гарри с его старшим братом, принцем Уильямом, по-прежнему остаются напряженными.