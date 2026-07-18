Увольнение Михаила Федорова с поста министра обороны Украины — огромная ошибка президента Владимира Зеленского, заявил в интервью RND председатель комитета бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер. Политик от партии «Зеленых» также считает, что украинский лидер поддался старым коррупционным связям в ВСУ. Хофрайтер призвал власти ФРГ оказать давление на Киев в этом вопросе.

Хофрайтер связал кадровое решение Зеленского с ожесточенной борьбой за власть на Украине. По его мнению, отставка Федорова ослабляет оборонные реформы и подрывает доверие к украинскому руководству со стороны западных партнеров.

Федоров занимал пост министра обороны Украины с сентября 2023 года, придя на смену Алексею Резникову. За время работы он курировал внедрение цифровых систем управления в армии и закупки вооружений по стандартам НАТО.

В МИД высказались о «беснованиях Зеленского»

В Германии назначение и отставки украинских министров воспринимаются как индикатор внутренней стабильности страны, получающей военную помощь от ФРГ. Берлин стал вторым по объему поставщиком вооружений для Киева после США.

До этого Хофрайтер неоднократно критиковал украинские власти за недостаточную борьбу с коррупцией в оборонном секторе. В частности, он требовал от Киева прозрачности в использовании немецкой военной помощи.

На прошлой неделе Зеленский также уволил заместителя главы офиса президента, курировавшего взаимодействие с западными донорами. Кроме того, в начале июля Верховная рада отправила в отставку министра инфраструктуры Александра Кубракова, что также вызвало вопросы у европейских партнеров.