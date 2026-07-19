Министр иностранных дел КНДР вылетела в Россию с визитом

Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи отправилась в Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова с официальным визитом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В столичном аэропорту Пхеньяна делегацию провожали заместитель главы внешнеполитического ведомства Ким Чон Гю и временный поверенный в делах РФ Владимир Топеха.

Ранее российский МИД уже анонсировал прибытие высокопоставленной гостьи. Визит носит официальный характер.

Ожидается, что переговоры глав дипломатических ведомств двух стран затронут широкий круг вопросов. Стороны обсудят укрепление стратегического взаимодействия и двусторонних связей.