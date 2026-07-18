Принудительная депортация подлежащих мобилизации украинских мужчин из Европейского союза (ЕС) началась с конца 2025 года. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, это стало известно в результате допросов солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки.

Как утверждает представитель силовых структур, в составе данного формирования действуют взводы, укомплектованные выдворенными из Евросоюза украинцами. При этом, добавил он, некоторые из них жили в Европе более десяти лет.

Ранее сообщалось, что украинцев начали депортировать из Польши с последующей принудительной мобилизацией в ВСУ. Отмечалось, что мера депортации начала активно применяться к мужчинам с истекшим сроком документов.