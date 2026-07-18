Рождение ребенка вызвало раскол в партии канцлера Германии

В Германии представители партии ХДС потребовали отставки главы парламентской фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана после того, как он и его супруг сообщили о рождении сына от суррогатной матери в США.

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Поводом для критики стало то, что суррогатное материнство запрещено законодательством Германии, а сама ХДС последовательно выступает против его легализации, в том числе на безвозмездной основе.

Однопартийцы обвинили Шпана в двойных стандартах, напомнив, что ранее он сам критиковал практику суррогатного материнства, а во время работы министром здравоохранения не поддерживал изменение действующего законодательства.

Отставки политика потребовали представители ХДС в Мекленбурге — Передней Померании, а также члены партийного «Женского союза» в Тюрингии.

При этом немецкое законодательство Йенс Шпан не нарушил. Закон предусматривает ответственность для врачей и посредников, организующих суррогатное материнство в Германии, однако не распространяется на родителей, которые обращаются к суррогатным матерям за рубежом.