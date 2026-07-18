Американский посол вызвал протесты в Италии одним действием

Турне посла США в Италии Тилмана Фертитта по прибрежным городам спровоцировало протесты итальянцев и вызвало недовольство в парламенте страны. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

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В турне дипломат отправился на 117-метровой суперяхте Boardwalk стоимостью 450 миллионов долларов. Поездка состоялась в рамках празднования 250-й годовщины независимости США и для подтверждения американо-итальянских связей. За два месяца Фертитта посетил 13 городов, в том числе Палермо, Венецию и Геную.

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Причиной возмущений стала масштабная операция по обеспечению безопасности, которая включала специальную миссию морского наблюдения с участием катеров и вертолетов итальянской береговой охраны, финансовой полиции и портовых властей. Депутат парламента Италии от «Альянса зеленых и левых» Луана Занелла назвала поезду Фертитты «дипломатическим отпуском за счет испытывающего нехватку средств итальянского государства».

Тильман Фертитта заработал состояние в ресторанном и гостиничном бизнесе. Его активы оцениваются в 11 миллиардов долларов. В 2024 году он стал десятым миллиардером, которого американский лидер Дональд Трамп предложил на пост в своей будущей администрации.