Американист указала на признак ослабления США

Ослабление Соединенных Штатов Америки связано не с президентством Дональда Трампа, а с глубочайшим расколом общества и неспособностью обеих партий проводить долгосрочные реформы, считает руководитель группы социально-политических исследований США ИМЭМО РАН Александра Войтоловская. В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что Трамп — это следствие процессов, копившихся десятилетиями.

© Lenta.ru

«Трамп — это не причина, на которую хочется свалить неудачи прошлых правлений. Это следствие. Общество дало власти очень четкий запрос: "Мы хотим перемен". А американский истеблишмент его не удовлетворяет. Трамп — не несистемный человек, которого общество привело к власти дважды. Если бы это произошло один раз, можно было бы говорить о какой-то ошибке. Дважды — значит, это тенденция», — пояснила американист.

По ее словам, общество раскалывается на крайних приверженцев Демократической и Республиканской партий, прогрессистов против консерваторов. Умеренные американцы мечутся и не могут выбрать ни тех, ни других, потому что им нужно нечто среднее, а партии не хотят идти на компромиссы, указала Войтоловская. В результате, по ее словам, ни одна долгосрочная реформа не проводится: каждая новая власть уничтожает наследие предыдущей и начинает все заново. В таких условиях общество стагнирует, нынешнее поколение молодых американцев живет хуже родителей, а социальные протесты сотрясают страну.

Войтоловская отметила, что с точки зрения самих американских экспертов США ослабевают по сравнению с моментом однополярности после распада СССР, пиком которого стали вторжения в Афганистан и Ирак без резолюций Совета Безопасности ООН. Именно тогда Штаты начали играть по правилам, а не по закону, указала специалист.

«Сегодняшние проблемы — результат того, что ни демократы, ни республиканцы не могут провести назревшие реформы из-за сильной поляризованности», — заключила Войтоловская.

Ранее редакция газеты Bloomberg заявила, что президентство Дональда Трампа сделало США слабее. По мнению издания, американский лидер сделал ставку на то, что «непревзойденная мощь» США принесет быстрые и впечатляющие результаты. Тем не менее такой подход к внешней политике не сработал в отношении государств, у которых «хватило решимости и ресурсов» противостоять требованиям США, например России.