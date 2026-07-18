В ООН заявили о снижении активности "Аль-Каида" в Афганистане

Группировка "Аль-Каида" (признана террористической организацией и запрещена в РФ) снизила свою активность в Афганистане, однако по-прежнему сохраняет там свое присутствие. Об этом в интервью ТАСС заявил исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев.

"В Афганистане на протяжении десятилетий традиционно действовало множество различных террористических группировок. "Аль-Каида" в настоящее время не проявляет там высокой активности, - отметил Зуев, - однако сохраняет свое присутствие в Афганистане".

"И имеет сложные взаимоотношения с фактическими властями Афганистана, - добавил он. - Мы называем их фактическими властями, поскольку они официально не признаны нами в качестве представителей Афганистана при ООН, но именно они управляют страной".