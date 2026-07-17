В Конгрессе США выступили с необычным предложением по санкциям против России

Представители коалиции новых демократов в Конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер выступили с необычным предложением касательно законопроекта о санкциях против России, призвав заблокировать его.

Об этом со ссылкой на заявление политиков сообщает РИА Новости.

«К сожалению, законопроект "О санкциях против России" — это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100 процентов против наших основных торговых партнеров», — указано в обращении.

Отмечается, что принятие законопроекта также лишит конгрессменов возможности остановить президента США Дональда Трампа от «дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны».

В Белом доме высказались о подписании Трампом законопроекта о санкциях против России

Ранее Трамп заявил, что пока не принял решение относительно того, поддерживать ли подготовленный в Конгрессе США законопроект об ужесточении антироссийских санкций. «Мы говорим об этом. Мы очень скоро примем решение на этот счет», — высказался он.