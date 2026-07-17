В Тунисе экстремальная жара привела к масштабным отключениям света

Аномальная жара в Тунисе вызвала масштабные перебои в электроснабжении по всей стране. Как убедился корреспондент ТАСС, блэкаут затронул целые районы столицы.

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В частности, с 16:00 по местному времени (18:00 мск) без электричества оказался район Berges du Lac 2, где находятся многие иностранные диппредставительства и загранучреждения. В некоторых районах из-за отсутствия электроэнергии перестали работать светофоры.

По информации очевидцев, перед одним из столичных офисов тунисской государственной электрогазовой компании STEG собрались десятки граждан, чтобы выразить свой протест в связи с перебоями электроэнергии, которые приводят к серьезным убыткам малого бизнеса.

Волна экстремальной жары началась в Тунисе 10 июля после предупреждения Национального института метеорологии. На прошлых выходных столбики термометров поднялись до 45-46 градусов, превысив сезонную норму на 6-10 градусов. Власти приняли решение ввести режим веерных отключений. После кратковременного ослабления жары 13-14 июля температура вновь начала расти. На фоне второй волны жары потребление электроэнергии достигло рекордных значений и привело к массовым неконтролируемым отключениям. По данным руководства STEG, спрос на электроэнергию превысил обычный уровень более чем на 30 процентов.