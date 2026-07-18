В Канаде резко ответили на критику США из-за дыма от лесных пожаров

Премьер канадской провинции Онтарио Дуг Форд назвал «абсолютно неприемлемой» критику со стороны США в адрес усилий Канады по борьбе с лесными пожарами. Об этом политик заявил на пресс-конференции, сообщает Reuters.

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Форд подчеркнул, что провинция переживает тяжелую ситуацию, и если бы США столкнулись с подобными пожарами, Канада пришла бы на помощь соседям.

На пресс-конференции Форд сообщил, что в Онтарио горит 655 тыс. гектаров леса. Он выразил соболезнования людям, потерявшим дома и предприятия, и заверил, что расходы на защиту населения не ограничены.

Форд также предложил США отменить пошлины на древесину хвойных пород. По его словам, если бы Канада могла поставлять пиломатериалы без пошлин, это решило бы многие проблемы.

Американский президент ранее обвинил канадские власти в некомпетентном управлении лесами и пригрозил добавить «неисчислимые затраты» на борьбу с загрязнением к существующим пошлинам на канадские товары.

Дым от пожаров распространился на юг. По данным AirNow, «нездоровый» уровень загрязнения зафиксирован в Онтарио, Огайо, Западной Вирджинии, Пенсильвании, Нью-Джерси, Вирджинии, Мэриленде, Делавэре и Вашингтоне. В Питтсбурге качество воздуха оценили как «очень нездоровое».