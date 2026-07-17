Трамп призвал учесть убытки США от канадских лесных пожаров в пошлинах

Американский президент Дональд Трамп призвал учесть убытки США от канадских лесных пожаров в импортных пошлинах.

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«Это умышленная халатность, которая становится ежегодным явлением и обходится США в миллиарды долларов, и стоимость ущерба от этого загрязнения по необходимости должна быть добавлена к пошлинам, которые Канада сейчас платит», — написал он в Truth Social.

Трамп назвал сложившуюся ситуацию следствием отсутствия систематической уборки лесного мусора в Канаде.

Ранее СМИ сообщали, что Канада построит нефтепровод к Тихому океану для снижения зависимости от США.