На Украине вторые сутки продолжаются митинги против главкома ВСУ Сырского

На протяжении двух суток в Киеве, Одессе и Николаеве продолжаются митинги, направленные против верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского и за увольнение экс-министра обороны Михаила Федорова.

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По данным украинских СМИ, число протестующих по сравнению с предыдущим днем увеличилось; в украинской столице демонстранты заняли даже подземные переходы.

Участники акций выступают за пересмотр кадровых назначений и выражают недовольство действиями военного руководства страны.