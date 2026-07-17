Раскрыто, почему спецслужбы запретили Зеленскому публичные выступления

Российские силовые структуры сообщили, что Владимира Зеленского попросили минимизировать свои публичные выступления. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, такая рекомендация поступила от украинских спецслужб. Свой призыв они объяснили высоким риском покушения.

«На фоне акций протеста на Украине, а также целого ряда покушений, совершенных ГУР и СБУ, на политических оппонентов Зеленского, главу киевского режима обязали минимизировать свои публичные выступления, которые теперь проходят исключительно с бронированными стеклами», — заявили собеседники издания.

Российские силовики также добавили, что сейчас вероятность ликвидации Зеленского остается крайне высокой.

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