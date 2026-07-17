Вручение уходящему со своего поста британскому премьеру Киру Стармеру высшей государственной награды Украины выглядело смешно и нелепо.

Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х заявил известный ирландский журналист Чей Боуз, передаёт РИА Новости.

«Владимир Зеленский выдал ему орден Свободы, – написал он. – Позвольте узнать, свободы от чего?».

При этом журналист иронично отметил, что Стармер уже избавился от должности, места в британской истории и здравого смысла.

Названа возможная цель визита Стармера в Киев

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Боуз раскритиковал политику Запада. Он заявил, что европейские лидеры совершенно зря пугают свое население Россией.