На Западе Стармера высмеяли после случившегося на встрече с Зеленским
Вручение уходящему со своего поста британскому премьеру Киру Стармеру высшей государственной награды Украины выглядело смешно и нелепо.
Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х заявил известный ирландский журналист Чей Боуз, передаёт РИА Новости.
«Владимир Зеленский выдал ему орден Свободы, – написал он. – Позвольте узнать, свободы от чего?».
При этом журналист иронично отметил, что Стармер уже избавился от должности, места в британской истории и здравого смысла.
Названа возможная цель визита Стармера в Киев
Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Боуз раскритиковал политику Запада. Он заявил, что европейские лидеры совершенно зря пугают свое население Россией.