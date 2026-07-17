Зеленский пообещал открыть архивы о Волынской резне

Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение рассекретить архивы Службы безопасности и Службы внешней разведки, касающиеся Волынской резни.

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Зеленский анонсировал рассекречивание документов спецслужб, касающихся трагических событий ХХ века на Волыни, на фоне напряженных отношений с Польшей, передает ТАСС.

«Провел совещание о нашей политике на польском направлении. <...> Будут решения на дипломатическом направлении, будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины о трагических событиях ХХ века на Волыни. Будут решения о дополнительных разрешениях на поисковые эксгумационные работы вместе с польской стороной», – сообщил Зеленский.

При этом глава киевского режима также высказался за развитие добрососедских отношений с Варшавой. Однако он обошел стороной вопрос героизации Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ), которая выступает главным камнем преткновения между двумя странами.

Напряженность между государствами резко возросла в мае после присвоения украинскому подразделению имени «героев УПА*». В Польше члены этой организации признаны преступниками, виновными в гибели более 100 тыс. поляков в 1943 году. Десять лет назад польский сейм квалифицировал Волынскую резню как геноцид, а в прошлом году 11 июля стало государственным днем памяти жертв трагедии.

Решение Владимира Зеленского о присвоении подразделению ВСУ имени героев УПА (запрещена в РФ) спровоцировало дипломатический кризис между Киевом и Варшавой.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Украине конфронтацией из-за отказа уважать память жертв Волынской резни.

На фоне этого конфликта Брюссель впервые официально осудил преступления украинских националистов.

Депутаты Сейма Польши единогласно поддержали резолюцию о памяти жертв Волынской резни, отклонив при этом поправки с жестким осуждением действий властей на Украине.

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ