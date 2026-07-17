На Западе уличили Зеленского в трусости

Швейцарское издание Tages Anzeiger расценило отставку министра обороны Украины Михаила Федорова как уступку президента Владимира Зеленского главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.

В статье подчёркивается, что Зеленский уволил Федорова не столько из-за профессиональных просчётов, сколько из-за опасений, что его влияние стало слишком заметным.

Авторы публикации назвали этот шаг «катастрофическим сигналом» и проявлением трусости. По их мнению, украинский лидер стремится окружить себя людьми, которые не склонны к возражениям и не могут претендовать на пост президента.

На Западе появилась версия, почему Зеленский уволил Федорова

Ранее в западных СМИ также связывали отставку Федорова с визитом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.