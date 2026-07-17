Советник Зеленского раскритиковала Трампа

Бывший заместитель премьер-министра Канады, экономический советник президента Украины Владимира Зеленского Христя Фриланд раскритиковала президента США Дональда Трампа из-за Гренландии. В интервью телеканалу Sky News она назвала претензии Вашингтона на остров ненормальными.
Фриланд прокомментировала недавнее заявление Трампа о том, что Гренландия должна находиться под контролем США, назвав его абсолютно неприемлемым.
«Я считаю, нам всем должно быть предельно ясно, что это ненормально — заявлять территориальные претензии, особенно в отношении своих союзников», — сказала она.
Фриланд также отметила, что Трамп понимает только силу, а потакание американскому лидеру, напротив, его провоцирует.
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Ранее Трамп снова заявил о своих притязаниях на Гренландию. Он отметил, что Гренландия никак не помогает Дании, а Копенгаген, в свою очередь, не выделяет средства на «реальную поддержку острова».