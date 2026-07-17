Зеленский назначил своим советником бывшего советника Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего нового внештатного советника по вопросам развития технологических направлений в сфере обороны. Об этом в Telegram сообщает агентство УНИАН со ссылкой на соответствующий указ.

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Уточняется, что данную должность занял Сергей «Флэш» Бескрестнов. Ранее он занимал должность советника бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова.

17 июля Зеленский заявил, что провел встречу с Бескрестным. В ее рамках они обсудили актуальные вопросы в технологических аспектах обороны Украины.

Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров высказался о необходимости уволить главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. По его словам, это необходимо для сокращения преступности в армии.